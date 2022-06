Organizzate attività di varia natura per i ragazzi di seconda e terza media di Abbadia

Per iscriversi all’iniziativa, suddivisa in due tranche, è necessario compilare un form online entro il 13 giugno

ABBADIA – Un’esperienza di cittadinanza attiva che promuove la conoscenza del territorio di Abbadia: a questo scopo nasce il progetto “Nex-T”, proposto dalla Cooperativa sociale Sineresi, in collaborazione con il Comune di Abbadia Lariana e con l’Ambito di Bellano.

A essere coinvolti i ragazzi e alle ragazze di seconda e terza media residenti nel Comune di Abbadia, che si cimenteranno in attività artistiche, culturali, sportive, naturalistiche e di impegno sociale dal 27 giugno all’1 luglio e dal 4 all’8 luglio. In fase di iscrizione resa possibile la scelta di indicare una preferenza tra le due settimane programmate. In caso di posti disponibili si potrà partecipare in entrambi i periodi.

Sono ancora in via di definizione le proposte per le attività, che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, a eccezione di una giornata, dove i giovani saranno occupati fino alle 15.30.

Per iscriversi è necessario compilare il form online entro il 13 giugno. I posti sono limitati e l’accesso al progetto avverrà in base a una graduatoria, determinata dall’ordine di consegna delle domande.