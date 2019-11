Con la pista del ghiaccio, Mandello inaugura la stagione natalizia

Lunedì pomeriggio l’inaugurazione della pista di pattinaggio

Si apre un calendario di eventi per il Natale di Mandello

MANDELLO – Si è dovuto attendere qualche giorno, il tempo che la pioggia finisse e lasciasse spazio alla splendida giornata di lunedì, per inaugurare la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Mandello.

La struttura di 330 metri quadrati, ha trovato spazio ancora una volta nel piazzale antistante il Comune.

“Speriamo che il maltempo abbia dato il suo massimo in questi giorni e che ci lasci tranquilli per un po – ha auspicato il sindaco Riccardo Fasoli, presente come sempre all’inaugurazione della pista di pattinaggio – E’ il quinto anno che la proponiamo ed è un’iniziativa che piace tanto ai ragazzi: il primo anno ne era stata installata una in sintetico, poi coperta e da due anni abbiamo una pista di questa grandezza”.

“Siamo soddisfatti di tutte che riusciremo a mettere in campo anche con i commercianti, ce ne saranno tante anche quest’anno – spiega il sindaco – quelle ormai tradizionali sempre molto belle e altre nuove”.

Tra i diversi eventi in programma c’è la manifestazione organizzata dal Comitato Motoraduno Internazionale in piazza dell’imbarcadero, con la presenza anche delle Lucie, e la sfilata dei carri natalizi la sera della vigilia. “Non ci sarà il concerto natalizio a teatro – spiega Fasoli – ma la Vigilia, l’arrivo dei carri sarà accolto dall’esibizione di un coro gospel”

Confermata la lotteria dei commercianti alla quale si aggiunge una seconda iniziativa: “Sono in palio ben 300 serigrafie realizzate da giovani artisti che raccontano simbolicamente la storia di Mandello. Saranno assegnate a quanti effettueranno acquisti in almeno otto attività commerciali del nostro Comune”.

Infine, non mancherà anche quest’anno la mostra dei presepi che ogni Natale coinvolge l’intera cittadina e le sue frazioni.