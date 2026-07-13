Con l’Opsa 16 operatori in campo per garantire la sicurezza in acqua

Massiccio il dispiegamento di forze messo in… acqua ieri, domenica, da Opsa Lecco

LECCO – Tre moto d’acqua, un’idroambulanza e ben 16 operatori in servizio per garantire una domenica sicura alle tante persone che hanno deciso di cercare un po’ di refrigerio dal caldo sulle rive del lago.

E’ stato massiccio il dispiegamento di forze messo in campo ieri, domenica 12 luglio, dalla squadra O.P.S.A. (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua) del Comitato Provinciale di Lecco della Croce Rossa Italiana, nata nel 2012 per attività di assistenza ai bagnanti sulle spiagge, attività di prevenzione dei rischi legati all’ambiente acquatico e assistenza alle gare sportive acquatiche di ogni tipo.

Un sostegno, quello alle manifestazioni sportive, che non è mancato neppure ieri, domenica, in occasione della traversata a nuoto Onno-Mandello, sorvegliata speciale con l’idroambulanza Nau 140 (barca 10 Mt) e sei membri di equipaggio.