Concerto a Lierna per la giovane band mandellese dei Belting Pot

Domenica sera, alle 21, il concerto in località Castello di Lierna

Sul palco i Belting Pot di Mandello, di ritorno dall’esperienza a Abbey Road

LIERNA – E’ in programmazione domenica prossima 21 luglio dalle 21.00 in località Castello, la serata organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Lierna. In tale occasione si esibiranno i Belting Pot, consolidata Band mandellese.

“Sono orgogliosa di poter ospitare questi fantastici ragazzi, che hanno realizzato il loro sogno dopo un lungopercorso fatto di impegno e passione, permettendoli già d’arrivare a registrare nei mitici studi londinesi di Abbey Road, famosi per avere avuto un ruolo importantissimo nella storia della musica: qui si sono incisi brani dei Beattles, Rolling stones e molti altri – commenta la vice sindaco Simonetta Costantini – Sono sicura, che la bravura di questa band darà lustro e grande visibilità al nostro angolo lacustre”.

Il sindaco Silvano Stefanoni, aggiunge: “Ho appoggiato con entusiasmo l’idea di invitare i Belting Pot, perchè questo gruppo ha dimostrato in precedenti esibizioni una sensibilità particolare verso le persone con disabilità, offrendo il ricavato della loro serata ad iniziative di carattere sociale. Ritengo giusto e doveroso ringraziare questi ragazzi, che sono giunti al successo e si ricordano di chi è più fragile, dandogli notorietà e la possibilità di esprimere il loro talento anche a Lierna.”