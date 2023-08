Concluse le prime asfaltature sulla Ballabio-Resinelli

Primo lotto di asfaltature completato sulla strada che da Ballabio porta ai Resinelli

Altro step di lavori in progettazione esecutiva

BALLABIO/PIANI RESINELLI – Si vedono già i risultati degli interventi di asfaltatura realizzati in alcuni tratti della strada Ballabio-Resinelli: concluso il primo lotto di lavori iniziati a fine luglio che, nonostante il maltempo, sono proseguiti a buon ritmo.

Come già anticipato, sono programmate ulteriori opere di asfaltatura a settembre dall’importo di 30 mila euro, attualmente in corso di progettazione esecutiva, come confermato da Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia, comune capofila della convenzione che vede presenti anche Mandello, Ballabio, Lecco e Comunità Montana del Lario Orientale, istituita per gestire specifici interventi nella località dei Piani Resinelli, ripartita tra questi enti. Le attuali asfaltature hanno invece richiesto un costo di 40 mila euro.

Per la viabilità del territorio un intervento cruciale, soprattutto per coloro che la via la percorrono spesso come residenti, proprietari di seconde case, esercenti, ma anche turisti.