Dalle ore 15 di oggi, martedì 24 novembre, revocata l’ordinanza di chiusura
Effettuati controlli anche sul versante adiacente alla zona di crollo
BELLANO – Conclusi gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della porzione di parete rocciosa franata nei giorni scorsi, compreso il contestuale controllo della parte di versante adiacente alla zona di crollo con operatori specializzati per accertare la presenza di ulteriore materiale instabile.
Visto che il versante è stato riportato alle condizioni di sicurezza dalle ore 15 di oggi, martedì 24 novembre, è riaperta la Strada Provinciale 62 della Valsassina, nel tratto compreso tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) ed il pk 29+000 (loc. Pennaso di Bellano).
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