Confartigianato Lecco incontra il sindaco di Colico: rinnovata la collaborazione tra enti

All’incontro erano presenti il sindaco, la presidente Bonacina, il segretario generale Petracca e il presidente della Zona 1 Giovanni Grassi

COLICO – In occasione del rinnovo della Zona 1 di Confartigianato Imprese Lecco, una delegazione dei vertici dell’associazione ha fatto visita all’Amministrazione comunale di Colico, rappresentata dal sindaco Monica Gilardi.

All’incontro hanno preso parte la presidente Ilaria Bonacina, il segretario generale Matilde Petracca e il presidente della Zona 1 Giovanni Grassi, recentemente confermato nel ruolo. La visita ha rappresentato un importante momento di confronto e di continuità nelle relazioni istituzionali tra i due enti, con l’obiettivo di confermare la disponibilità a proseguire nel clima di fattiva collaborazione che ha caratterizzato gli anni passati.

Durante il colloquio, la presidente Bonacina ha sottolineato “il valore delle attività e iniziative realizzate sul territorio, che hanno incontrato apprezzamento e partecipazione sia da parte delle imprese che della cittadinanza. La presenza capillare dell’Associazione in questa parte della provincia è testimoniata anche dalla presenza attiva della Delegazione di Colico, punto di riferimento stabile e concreto per artigiani, cittadini e istituzioni”.

A conferma dell’investimento sul territorio, è stata inoltre evidenziata la recente assunzione di una nuova risorsa dedicata al servizio Caaf, a supporto sia delle imprese sia dei cittadini. “Un segnale tangibile dell’impegno dell’Associazione nel garantire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze locali”, ha aggiunto il segretario generale Petracca. “La nuova risorsa è stata inserita in un organico che contava in precedenza due colleghi, arricchendo una delegazione che da 30 anni – l’apertura risale al 1995 – si pone al servizio non soltanto delle circa 50 imprese associate in paese, ma di tutto il tessuto artigiano e della comunità locale”.

Il presidente Grassi si è invece soffermato sulla “qualità della collaborazione che ha sempre caratterizzato il rapporto tra le due istituzioni, con l’auspicio di poter continuare su questa strada”. Al centro dell’incontro anche uno sguardo al futuro, con Confartigianato intenzionata a portare avanti l’impegno che da sempre la vede protagonista in tutti i territori della provincia di Lecco, garantendo un presidio irrinunciabile per aziende e privati.

Il sindaco Monica Gilardi ha espresso il proprio apprezzamento per l’incontro, definendolo “un’opportunità utile per consolidare il dialogo con Confartigianato e confrontarsi sulle condizioni dell’artigianato locale, sulle prospettive occupazionali e su altre tematiche di attualità che interessano da vicino il tessuto produttivo del territorio”.