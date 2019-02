Il Comune di Lierna ha aderito all’accordo con la Navigazione dei Laghi

Tariffe scontate per i residenti

LIERNA – Anche per il 2019 il Comune di Lierna ha siglato l’accordo per il progetto “Conosci il tuo lago”, che offre ai residenti agevolazioni sul prezzo delle corse di battelli e traghetti, per favorire l’utilizzo del servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo integrativo alla viabilità stradale.

La promozione sarà valida tutto l’anno sui servizi pubblici di linea e consentirà l’applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari per passeggeri sulle carte di libera circolazione. Per ottenere la riduzione sarà sufficiente presentare alla biglietteria NAVICOMO di uno degli scali serviti dal servizio pubblico di linea un documento di identità attestante la residenza nel Comune di Lierna.

“Come amministrazione siamo soddisfatti che la navigazione Lago di Como abbia riproposto anche per il 2019 il progetto ‘Conosci il tuo lago! Con lo sconto si incentivano i residenti a conoscere le bellezze del nostro lago – commenta il vicesindaco Silvano Stefanoni – un’occasione da non perdere”