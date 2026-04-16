Convegno Studi Amministrativi a Varenna, 67^ edizione col Ministro Zangrillo e focus sull’IA

Appuntamento giovedì 14 maggio a Villa Monastero con relatori del mondo istituzionale, accademico e scientifico

Ad aprire i lavori saranno il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti

VARENNA – Torna il Convegno di Studi Amministrativi di Varenna, giunto alla 67^ edizione, in programma giovedì 14 maggio nella sede di Villa Monastero. Un appuntamento che si conferma come momento qualificato di confronto su temi di grande attualità per la pubblica amministrazione e il mondo istituzionale.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Le amministrazioni pubbliche nell’era dell’intelligenza artificiale”, al centro di una riflessione sulle opportunità e sulle criticità legate all’impiego dell’AI nella Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di approfondirne le potenzialità in termini di efficienza, qualità dei servizi e capacità di risposta ai bisogni dei cittadini.

L’evento è organizzato dalla Provincia di Lecco insieme alle Province di Como e Sondrio, in collaborazione con Regione Lombardia, e gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a conferma del rilievo nazionale dell’iniziativa.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dei presidenti delle tre Province coinvolte: Alessandra Hofmann per Lecco, Fiorenzo Bongiasca per Como e Davide Menegola per Sondrio.

In apertura sono previsti gli interventi del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione Alessio Butti e del direttore della rivista della Corte dei conti, presidente Vito Tenore.

Il convegno vedrà la partecipazione di relatori provenienti dal mondo accademico, giuridico, scientifico ed economico, tra cui Marco Alberti, ambasciatore d’Italia in Albania, Paolo Benanti dell’Università Luiss Guido Carli, Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, Gianluca Sgueo di Sciences Po, Antonella Lariccia, consigliere giuridico del Mef, Mario Nobile, direttore generale AgID, Barbara Marchetti dell’Università di Trento, Giovanni Anastasi, presidente Formez PA, e Marco Burburan, responsabile della transizione digitale di Regione Lombardia.

Le conclusioni saranno affidate alla giornalista del Tg1 Barbara Carfagna, mentre la moderazione sarà curata da Gianni Trovati del Sole 24 Ore.

La progettazione, il coordinamento e la direzione organizzativa sono affidate al consigliere della Corte dei conti Amedeo Bianchi, già segretario generale e direttore generale della Provincia di Lecco fino al 2017.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con la possibilità di seguire l’evento in presenza, fino a esaurimento dei posti disponibili, oppure da remoto. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 5 maggio tramite modulo online.