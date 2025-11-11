Corenno, la Centrale Enel si accende di nuova luce

Un progetto di illuminazione architettonica

Efficienza energetica, valorizzazione storica e bellezza paesaggistica

DERVIO – Grazie a un innovativo progetto di illuminazione architetturale realizzato da Enel, la centrale di Corenno si accende di nuova luce. Costruita tra il 1920 e il 1924 nel Comune di Dervio, l’impianto produce energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di oltre 19 mila famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di più di 18 mila tonnellate di CO₂.

La centrale si distingue per i due edifici in pietra di Moltrasio, un calcare grigio scuro, realizzati in stile neoromanico e perfettamente armonizzati con il paesaggio circostante. Un esempio riuscito di come l’ingegneria possa coniugare funzionalità energetica ed eleganza estetica.

Oggi, grazie al nuovo progetto di illuminazione architettonica, la centrale è visibile non solo dal Comune di Dervio, ma anche dal lago e dalla sponda comasca – spiegano i coordinatori – L’intervento è concepito per valorizzare la bellezza del complesso e, al contempo, ridisegnare in chiave contemporanea il profilo notturno del territorio”.

“La luce diventa così un elemento narrativo, mettendo in dialogo gli elementi distintivi della centrale, le cascate d’acqua, l’interno della sala macchine, la condotta sul versante e il prospetto principale affacciato sul lago, e dando vita a un racconto armonioso e suggestivo” sottolineano i coordinatori.

Il nuovo impianto è dotato di sorgenti LED ad alta efficienza e di un sistema di gestione intelligente, che permette di regolare e richiamare da remoto gli scenari luminosi, modulando intensità e colore in base ai diversi momenti della giornata o agli eventi istituzionali.

Un intervento reversibile e rispettoso del contesto, che conferma ancora una volta come in questa centrale innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio architettonico possano convivere armoniosamente.