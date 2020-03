Coronavirus e solidarietà: 10 mila euro da Comune di Mandello e Guzzisti

Mandello contribuisce alla raccolta fondi per gli ospedali lecchesi

Dal Comune 5 mila euro, altrettanti da Comitato e Club Moto Guzzi

MANDELLO – Contributo significativo da Mandello per la raccolta fondi a sostegno degli ospedali lecchesi impegnati nell’emergenza Coronavirus: l’amministrazione comunale ha deciso di devolvere alla Fondazione Comunitaria del Lecchese 5 mila euro

“Un gesto doveroso, a nome dell’intera comunità – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – Chi può, privati o aziende del nostro territorio, seppur nelle difficoltà del momento, è invitato a dare un piccolo o grande contributo”.

Anche il Comitato Motoraduno Internazionale ha effettuato una donazione

a supporto del progetto. “Cari Guzzisti – scrivono – in queste settimane siamo tutti fermi, ma c’è qualcuno che non ha nemmeno tempo di riposare. I nostri medici ed i nostri infermieri stanno facendo l’impossibile per sconfiggere questo virus. Abbiamo deciso di devolvere agli ospedali della nostra provincia 3000 euro. Un piccolo gesto che vi invitiamo a seguire. Per chi vive all’estero, prestate attenzione a questa bestia, non sottovalutatela. Ci abbracceremo sicuramente tutti a settembre”.

Anche il Moto Club Carlo Guzzi, parte attiva nel comitato e che con i suoi volontari, offre le visite guidate al Museo Moto Guzzi, ha deciso di fare la sua parte con una donazione di 2000 euro.