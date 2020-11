Covid. A Colico: cento positivi e una vittima. Il sindaco: “Prudenza e buon senso”

Sono 118 i casi Covid riscontrati a Colico nella seconda ondata di pandemia

Il paese piange una vittima. Tre le persone in ospedale

COLICO – Appena sfiorata dalla prima ondata del virus, la cittadina di Colico sta facendo duramente i conti con questa seconda fase di pandemia: il bilancio di ieri, mercoledì, portava a 118 i casi Covid riscontrati in paese, la maggior parte con sintomi lievi e tre persone anziane ricoverate in ospedale.

Un paziente più giovane è stato recentemente dimesso ma si è verificato il ricovero di un altro concittadino. Sono 25 i positivi ora dichiarati guariti mentre si conta purtroppo una vittima: si tratta di un anziano, morto nei giorni scorsi dopo alcune settimane di ricovero a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni.

“Ribadiamo l’invito a tutti di prestare attenzione e rispettare le misure previste, di avere buon senso nei propri comportamenti – dice il sindaco Monica Gilardi – e di uscire il meno possibile e solo per necessità reali. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, ora che le occasioni di svago sono ridotte, e chiedo di essere sempre prudenti, per loro ma ancor di più per i propri cari. Tutti noi abbiamo magari un familiare anziano che vive con noi in casa, dobbiamo proteggerli”.