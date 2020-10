Covid, crescono i casi sul lago, molti asintomatici o curati a casa

Colico tra i comuni con più casi Covid nelle ultime settimane

Tre classi in quarantena a Colico e quattro invece a Bellano

LECCO – Anche l’area del lago non è risparmiata dall’aumento dei casi di Covid registrati in queste settimane: è soprattutto Colico ad aver visto una crescita esponenziale di contagi, passando dai 20 casi segnalati lo scorso 22 ottobre agli attuali 53.

“Purtroppo stanno aumentando costantemente – spiega il sindaco Monica Gilardi – anche perché sono tanti i tamponi eseguiti che fanno emergere le positività. La situazione è comunque monitorata e sotto controllo, la maggior parte dei positivi si trova a domicilio, molti sono asintomatici. Abbiamo due persone in ospedale che erano già ricoverate e sono risultate positive”.

Proprio ieri a Colico è stata messa in quarantena una classe delle scuola media e una dell’istituto superiore Marco Polo, mentre altre due classi della scuola dell’infanzia lo erano già nei giorni scorsi. “Da parte nostra stiamo mettendo in atto tutte le misure possibili, anche in vista del fine settimana dedicato ai defunti, quindi di maggior afflusso ai cimiteri. E’ necessario seguano i comportamenti atti a proteggere se stessi e gli altri”.

Anche a Bellano nei giorni scorsi sono state messe in quarantena quattro classi di studenti di cui tre (due seconde elementari e una terza media) che riprenderanno le lezioni in presenza dalla prossima settimana così come i bambini di una classe dell’asilo. Resteranno a casa ancora per qualche giorno gli studenti della prima media dopo un caso di positività tra i loro compagni.

Attualmente sono 20 i casi di Covid a Bellano, di cui 17 asintomatici e altri con sintomi di cui uno con febbre alta.

Un altro Comune del lago che ha fatto registrare in queste settimane una crescita di contagi è Mandello: 28 sono i casi riportati nell’ultimo report del Comune, otto dei quali solo negli ultimi giorni; anche in questo caso si tratta di soggetti asintomatici e altri con sintomi curati a domicilio.

Ad Abbadia sarebbero più serie le condizioni di un cittadino ricoverato in ospedale. In tutto sono 10 i casi in paese con altre persone in attesa dell’esito del tampone. “Si tratta prevalentemente di nuclei familiari – fa sapere il sindaco Roberto Azzoni – a parte i ritardi sull’esito dei tamponi, direi che questa volta, almeno nel nostro caso, il sistema di tracciamento dei contatti sta funzionando”.

Numeri inferiori a Dervio dove si contano 2 casi di positività e 5 soggetti in sorveglianza, due dei quali per sintomi sospetti, così come a Lierna dove sono 4 i casi attualmente in paese. Uno solo il caso attribuito a Varenna anche se si tratterebbe di una persona che al momento non abita in paese.