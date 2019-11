Dal mondo per sposarsi a Varenna, due terzi dei matrimoni sono stranieri

Matrimoni stabili a Varenna, una trentina nell’ultimo anno

Scelta da tante coppie straniere, soprattutto americani e inglesi

VARENNA – Nel 2019 Varenna si conferma una delle mete preferite per i matrimoni degli stranieri sul nostro lago: i dati raccolti dal Comune parlano più di 30 celebrazioni in linea con i numeri dello scorso anno.

Le nazionalità di provenienza degli sposi confermano la vocazione all’internazionalità del piccolo borgo lariano: circa un terzo sono le coppie italiane, che precedono quelle britanniche e statunitensi, a seguire australiani, russi, irlandesi, bielorussi e tedeschi. Meta di numerosissimi turisti, scelta come ambientazione per girare film e spot pubblicitari, la bellezza e l’unicità di Varenna è ricercata da numerosi fidanzati che vogliono coronare la propria storia d’amore.

Oltre alla sala consiliare “Giorgio La Pira” in municipio, i riti civili sono infatti officiati nelle cornici incantevoli di Villa Cipressi e di Villa Monastero. Recentemente il Comune di Varenna e la Provincia di Lecco hanno rinnovato la Convezione per l’utilizzo dei locali e del giardino botanico di Villa Monastero, per la celebrazione di matrimoni e unioni civili fino al 31 dicembre 2024. Sono sempre numerose le richieste di privati e agenzie specializzate per la celebrazione di cerimonie sul Lario: un vero e proprio comparto, che dà lavoro anche a fioristi, catering, bar e alberghi e contribuisce all’economia turistica di Varenna e dei paesi limitrofi.

“Siamo contenti che il numero di matrimoni sia rimasto elevato e pressoché inalterato rispetto allo scorso anno: ne ha giovato così tutto il comparto turistico – commenta il sindaco Mauro Manzoni – Per il prossimo anno ci sono già molte prenotazioni. Il mio ringraziamento lo rivolgo al personale del Comune che ha seguito in modo eccellente e con grande professionalità questo importante servizio per l’immagine di Varenna. Siamo orgogliosi di sapere che Varenna è sempre più amata e ricercata per celebrare speciali momenti della vita delle persone”.