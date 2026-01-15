Dal titolo mondiale alla corona d’alloro: Andrea Panizza conquista anche la laurea

Il campione mondiale e vicecampione olimpico di canottaggio nel quattro di coppia si laurea in Scienze Motorie

Il vogatore delle Fiamme Gialle e della Canottieri Moto Guzzi ha portato una tesi sul canottaggio come strumento di benessere

MANDELLO – Un obiettivo importante, raggiunto con la stessa determinazione che lo ha portato sul tetto del mondo. Andrea Panizza, atleta delle Fiamme Gialle e della ASD Canottieri Moto Guzzi, ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie, aggiungendo un nuovo, significativo tassello al suo percorso umano e sportivo, cominciando il nuovo anno nel migliore dei modi.

“Il canottaggio come strumento di prevenzione e promozione del benessere psicofisico nelle diverse età della vita” il titolo della tesi discussa e scritta sotto la guida del relatore Luca Russo. Un lavoro che riflette in pieno l’esperienza diretta dell’atleta, capace di unire la pratica sportiva d’élite allo studio scientifico del movimento e dei suoi benefici.

Tra gli ultimi traguardi di maggior rilievo raggiunto da Panizza, mandellese di Olcio, il titolo mondiale lo scorso anno conquistato a Shanghai e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, entrambi nella specialità del quattro di coppia. Recentemente il giovane classe 1998 è stato anche premiato da Regione Lombardia per il successo iridato. Una scia di riconoscimenti a cui ha fatto seguito, come “ciliegina sulla torta”, la laurea.

Particolarmente significativo il contesto in cui questo obiettivo è stato raggiunto: la preparazione della tesi e il percorso universitario si sono infatti svolti parallelamente a raduni, allenamenti intensi e competizioni internazionali, dimostrazione di come Panizza una gestione esemplare del tempo e una dedizione totale sia allo sport sia alla formazione personale.

Al neodottore sono arrivate le congratulazioni ufficiali anche dal vicepresidente Fabrizio Quaglino, che ha voluto sottolineare il valore del brillante risultato scolastico conseguito. Un riconoscimento che premia non solo l’atleta, ma anche la persona, capace di guardare oltre la carriera agonistica e di investire sul proprio futuro. Complimenti sono giunti anche dalla Canottieri Moto Guzzi.

La laurea in Scienze Motorie rappresenta così un ulteriore traguardo di rilievo per Andrea Panizza, simbolo di un modello sportivo completo, in cui eccellenza agonistica, studio e cultura del benessere procedono di pari passo. Un esempio positivo per i giovani e per tutto il mondo del canottaggio italiano, che vede in lui non solo un campione in acqua, ma anche un professionista consapevole del valore educativo e sociale dello sport.