Dall’Asia una raccolta fondi per Mandello del Lario, acquistate mascherine

Global Goodwill Ambassador ha lanciato una campagna in favore di Mandello per aiutare nell’emergenza

Raccolti mille euro che sono stati utilizzati per acquistare mascherine

MANDELLO – La solidarietà arriva da lontano, anzi lontanissimo, addirittura dall’Asia dove l’associazione no profit Global Goodwill Ambassador, a fine marzo, ha lanciato una campagna di crowdfunding in favore del Comune di Mandello del Lario.

La scelta della cittadina lariana non è casuale e dovuta a conoscenze comuni tra mandellesi e il referente dell’associazione, Ganesh Somwanshi. Una campagna (“Aiuta a salvare vite in Italia” ) che ha raccolto donazioni tra Singapore, Malesia e India, permettendo l’invio di mille euro a favore del comune di Mandello.

“E’ stato un gesto molto bello e utile – sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli – con quei fondi abbiamo acquistato mascherine per la cittadinanza e per il personale del Comune. Siamo rimasti colpiti da questa solidarietà che si è espressa in più momenti in queste settimane, anche da ex residenti di Mandello che hanno inviato dei contributi”.

“Questi sono tempi straordinariamente difficili – scrive Ganesh Somwanshi -e sono incoraggiato dal fatto che stiamo tutti lavorando insieme per arginare la diffusione del virus mortale. Siamo immensamente grati ai nostri donatori che comprendono il dolore di altri paesi e sono disposti ad estendere l’aiuto in qualunque modo possibile. Se i paesi possono cooperare e lavorare insieme, sono sicuro che saremo in una posizione migliore per gestire l’impatto della pandemia COVID-19”.