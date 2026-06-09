Dervio: al via la distrettualizzazione e il potenziamento della rete idrica di acquedotto

Investimento di 175mila euro, a giugno il via ai cantieri

Ottimizzazione della pressione e rifacimento delle tubazioni

DERVIO – Lario Reti Holding ha avviato un importante intervento di efficientamento e distrettualizzazione della rete nel territorio comunale di Dervio. Le opere sono finalizzate a ottimizzare la funzionalità del sistema locale tramite il rifacimento e il miglioramento delle tubazioni esistenti, l’installazione di valvole di regolazione della pressione e l’estensione delle condotte. Tali interventi rappresentano la migliore soluzione tecnica per garantire una gestione ottimale del servizio e una maggiore resilienza della rete.

I lavori prevedono tre macro-interventi principali a supporto della rete idrica. Il primo blocco di opere riguarda la costruzione di cinque nuove camerette dotate di valvole di riduzione della pressione, dislocate strategicamente sul territorio nelle vie A. Diaz, Martiri della Liberazione, alla Folla, Duca d’Aosta e via Valvarrone SP 67.

Il secondo intervento prevede il rifacimento di un importante tratto di tubazione in via A. Diaz. I lavori si svilupperanno su strada comunale per una lunghezza di circa 100 metri, con la posa di una nuova condotta in PEAD. L’opera comprende la realizzazione di 3 collegamenti alla rete esistente agli incroci con via XX Settembre, via G. Garibaldi e via Crocetta, il rifacimento degli allacciamenti esistenti e l’inserimento di un idrante soprassuolo.

Infine, il terzo lotto prevede l’estensione della rete in via San G. Bosco, con la posa di circa 30 metri di nuova tubazione in PEAD sulla strada comunale, completata da un collegamento alla rete sull’incrocio tra via San G. Bosco e via Martiri della Liberazione e dall’inserimento di una saracinesca.

L’investimento complessivo per la realizzazione di queste opere ammonta a 175.000 euro e la conclusione delle opere è prevista entro l’autunno 2026. Al termine dei lavori di posa si aprirà il consueto periodo di assestamento del manto stradale di circa sei mesi, necessario per garantirne la stabilità; successivamente, nella primavera del 2027, si provvederà alla stesura del manto d’asfalto definitivo.