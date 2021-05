Il progetto avviato dalla precedente amministrazione in collaborazione con l’Autorità di Bacino

Il sindaco Cassinelli: “Intervento che migliora la fruibilità del lungolago derviese”

DERVIO – Da oggi, sabato 15 maggio, saranno aperti al pubblico i nuovi bagni pubblici posizionati vicino all’area depuratore molto frequentata da turisti, sportivi e in alcuni periodi anche di pescatori.

Il progetto aveva preso avvio dalla precedente Amministrazione comunale in collaborazione con l’Autorità di bacino. La struttura è dotata anche di docce con acqua calda quindi molto utile per gli sportivi.

“Ringraziamo l’Autorità di bacino – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – per aver finanziato questo intervento che migliora la fruibilità del lungolago derviese e lo rende ancora più appetibile per i turisti. Un grazie particolarmente grande al Centro vela Dervio che si occuperà della gestione dei bagni pubblici in forza di una convenzione sottoscritta con il Comune. In fase di realizzazione il Comune ha chiesto di utilizzare uno spazio esterno per creare una serie di postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche al fine di far crescere la mobilità sostenibile. L’intervento è stato realizzato e le prese di corrente per la ricarica sono già operative”.