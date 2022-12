Dervio. Aperto nuovo parcheggio in via Duca d’Aosta

In totale sono 26 i posti auto presenti in località Balma

Obiettivo della nuova struttura evitare la sosta dei veicoli lungo via ai Monti e via Duca d’Aosta

DERVIO – Da oggi, mercoledì 7 dicembre, Dervio potrà contare su 26 posti auto grazie al nuovo parcheggio aperto in via Duca d’Aosta, in località Balma. Un’infrastruttura molto importante per il quartiere, soprattutto in termini di sicurezza: grazie alla sua realizzazione i residenti e proprietari di seconde case potranno parcheggiare le auto senza lasciarle lungo via ai Monti e via Duca d’Aosta, rendendo così agevole il passaggio ai pedoni sulla strada provinciale, peraltro passaggio del Sentiero del Viandante. Potranno usufruire inoltre del parcheggio situato nei pressi del Crotto dei Cech.

20 posti saranno riservati ai possessori di pass residente e seconde case, uno è per disabili e gli altri saranno a pagamento orario. Nei prossimi giorni tutte le auto parcheggiate in banchina dovranno essere spostate nei due parcheggi con gli appositi pass o con il ‘gratta e sosta’.

“Il divieto di sosta vigente lungo via Duca d’Aosta/Provinciale, che negli ultimi decenni non era mai stato applicato per l’oggettiva carenza di posti auto, dovrà ora essere rispettato in quanto il numero di parcheggi creati è ora adeguato alle esigenze del quartiere”, dichiara il sindaco Stefano Cassinelli.