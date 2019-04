Grazie ad un grande gesto di generosità, Auser riesce a migliorare il prezioso servizio offerto ai cittadini

Un passo avanti che testimonia il forte legame con la comunità

DERVIO – Un grande gesto di solidarièta nei confronti del lavoro dei volontari: è in arrivo un nuovo mezzo per l’Auser di Dervio che con il suo prezioso servizio è di grande aiuto a molti cittadini.

A donare il veicolo per il trasporto degli anziani verso le strutture sanitarie è stato Roberto Galperti delle “Officine Nicola Galperti” di Dervio che ha fornito anche un fondo per la gestione del veicolo e che intende proseguire in questo impegno in modo strutturato come già avviene per il Soccorso Bellanese.

“Per l’Auser – spiega Massimo Bozino, presidente del sodalizio derviese – è un passo importantissimo e ringraziamo Galperti per la sua generosità. In questi anni a Dervio l’associazione è cresciuta e stiamo aiutando tante persone. Abbiamo l’impegno di tanti derviesi e anche la sede ci è stata messa a disposizione dalla Cooperativa, questo a testimonianza del forte legame con la comunità”.

“Abbiamo già in uso un altro veicolo che è stato messo a disposizione dal Comune”. Sono 19 gli autisti volontari, tutti pensionati, che dedicano il loro tempo all’Auser insieme a un nutrito gruppo di donne e altri volontari non autisti che permettono di coprire anche il servizio di trasporto comunale per tre studenti disabili”.

Nel 2018 sono stati effettuati 415 servizi senza contare quelli coperti con l’auto dell’utente a cui è stato fornito l’autista o l’auto di un volontario perché con il solo mezzo a disposizione non era possibile coprire il servizio. Nei primi tre mesi del 2019 sono stati già effettuati 159 servizi operando come sede staccata dell’Auser di Colico.

“Naturalmente – aggiunge Bozino – siamo alla ricerca di nuovi volontari a cui mi sento di poter garantire una esperienza ricca e bella a cui adesso si aggiunge anche una nuova auto”.