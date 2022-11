Dervio avrà un palazzetto dello sport. Accordo con Regione, pronto tra due anni

Regione stanzia 1,4 milioni dei 2,9 mln previsti. Il taglio del nastro nel novembre 2024

Il sindaco: “Opera attesa da anni si realizza in tempi celeri”. Rossi: “Accolta esigenza del territorio”.

DERVIO – Finora il paese si era dovuto accontentare, non senza difficoltà, della palestra scolastica per le attività sportive al chiuso, ma in futuro per nulla lontano i derviesi potranno godere di un palazzetto dello sport nuovo di zecca che sorgerà accanto ai campi da calcio e che sarà un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi: è il risultato reso noto in mattinata dal sindaco Stefano Cassinelli insieme al sottosegretario regionale allo Sport Antonio Rossi, annunciando l’accordo stipulato tra l’amministrazione comunale di Dervio e Regione Lombardia.

“E’ un’opera attesa da anni e che sarà costruita in tempi celeri” ha rimarcato il primo cittadino ringraziando lo stesso Rossi e l’assessore Massimo Sertori, gli uffici del Pirellone ma anche quelli del municipio e i progettisti, i cui sforzi congiunti hanno permesso di arrivare all’intesa tra i due enti.

Regione Lombardia finanzierà l’intervento con 1,4 milioni di euro sui 2,9 milioni totali previsti, il municipio di Dervio coprirà la cifra rimanente: “E’ uno sforzo importante per il nostro Comune – ha aggiunto Cassinelli – abbiamo lavorato in questi per reperire le risorse necessarie”.

Un aiuto è arrivato anche dall’Unione Sportiva Derviese che ha contribuito alle spese di progettazione per giungere in tempi rapidi alla progettazione preliminare dell’opera, necessaria per l’ottenimento dei fondi da Regione Lombardia. Il sindaco di Dervio ha ringraziato poi le amministrazioni comunali limitrofe di Bellano, Sueglio e Valvarrone per aver fatto rete.

“Questo palazzetto avrà un interesse sovracomunale – ha sottolineato Antonio Rossi – Il presidente Attilio Fontana ha voluto accendere un’attenzione sullo sviluppo degli impianti sportivi, anche in vista delle Olimpiadi 2026 e Dervio si trova sull’asse Milano-Valtellina. Son ben felice che i tempi di realizzazione saranno brevi. Sono stati anni difficili questi della pandemia e l’aumento dei costi energetici mette in difficoltà i gestori di impianti sportivi. Dervio potrà contare su un impianto nuovo con costi energetici efficienti, significa guardare al futuro”.

“Un’opera fondamentale per Dervio e per tutto l’alto Lago che vive una rilevante carenza di strutture sportive” ha rimarcato l’assessore allo Sport, Michael Bonazzola.

Per l’Unione Sportiva Derviese “è un sogno che si realizza – ha commentato il presidente Franco Plazzotta, presente alla conferenza stampa insieme all’ex presidente e consigliere comunale Angelo Sandonini – oggi utilizziamo la palestra scolastica per le nostre quattro squadre di volley, due squadre di mini volley e altrettante di calcetto, facendo fatica ad incastrare gli orari per l’utilizzo anche di altre specialità. La palestra, poi, non consente di giocare partite di un certo livello come per la Serie C1 del Calcio a 5 e le nostre partite in casa vengono fatte a Morbegno”.

“Lo sport per andare avanti ha bisogno di spazi e attrezzature – ha aggiunto Plazzotta – non ci credevo sarebbe stato possibile avere il palazzetto e non in tempi così brevi”.

Il progetto prevede la realizzazione di un grande volume prefabbricato di 1300 metri quadrati all’interno del quale si troveranno i campi da gioco, gli spazi per il pubblico, le tribune, gli spogliatoi, i locali tecnici e i magazzini di servizio; un volume di dimensioni inferiori, 350 mq, è destinato ad accogliere l’ingresso alla struttura e gli spazi ricreativi e di servizi aperti alla collettività. Il Palazzetto è dimensionato per ospitare i campi da gioco regolamentari di calcio a cinque, basket e pallavolo; sarà completamente fruibile anche dalle persone con disabilità motoria.

Sono già previsti i lavori per la realizzazione di una pista di atletica con anello a quattro corsie e un rettilineo per i 100 metri. Il cronoprogramma prevede ora il proseguo dell’iter progettuale che dovrebbe dare seguito all’inizio dei lavori dopo l’estate del prossimo anno e la conclusione dell’opera nel novembre 2024.