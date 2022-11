Viabilità interrotta per interventi alla fognatura

L’Amministrazione: “Periodi di forti disagi, chiediamo la collaborazione dei cittadini”

DERVIO – Stop al transito in via Diaz a Dervio: per più di un mese, precisamente dal 7 novembre al 17 dicembre, viabilità interrotta per consentire il rifacimento della fognatura da parte di Lario Reti Holding.

Tratto di strada interessato dal provvedimento sarà quello che dalla Valvarrone scende fino alla carreggiata che conduce al municipio. Traffico spostato su via XX settembre e via S. Giovanni Bosco, dove sarà istituito il doppio senso di circolazione. “Sarà un periodo di forti disagi, per cui chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini”, scrive l’Amministrazione.