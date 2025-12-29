Dervio. Corenno Plinio, dopo anni conclusa la riqualificazione della piazza

Investiti circa 280 mila euro per rilanciare lo spazio e valorizzare il “Borgo dei mille gradini”

Nuova pavimentazione, sottoservizi, punti presa e sistema di raccolta delle acque

DERVIO – È terminata la riqualificazione della piazza di Corenno Plinio, uno degli interventi più significativi degli ultimi anni per valorizzare il “Borgo dei mille gradini”. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi, mettendo il punto finale a un progetto avviato ormai quattro anni fa e portato avanti con continuità dall’Amministrazione comunale di Dervio.

L’opera ha richiesto un investimento complessivo di circa 280 mila euro per rendere lo spazio più funzionale, sicuro e adatto ad accogliere residenti e turisti.

“Un intervento che era atteso da tempo – spiega il sindaco Stefano Cassinelli -. I lavori hanno previsto il rifacimento completo della pavimentazione, l’adeguamento dei sottoservizi e la realizzazione di nuovi punti presa per manifestazioni ed eventi pubblici. È stato inoltre migliorato il sistema di raccolta delle acque”.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare la Parrocchia, i cittadini che hanno collaborato durante le varie fasi del cantiere e la ditta Gino Rigamonti, che ha eseguito i lavori, per la professionalità e l’impegno dimostrati. Una sinergia che ha permesso di portare a termine un intervento complesso, ma strategico per il futuro del borgo.

La riqualificazione della piazza rientra in un più ampio progetto di rilancio di Corenno, che negli ultimi anni sta vivendo una nuova fase di valorizzazione turistica e culturale. Un percorso che non si ferma qui: l’intervento appena concluso si collega infatti alle prossime opere previste, tra cui la realizzazione della pista ciclabile, destinata a migliorare ulteriormente l’accessibilità e l’integrazione del borgo con il territorio circostante.

Con la nuova piazza, Corenno Plinio si presenta oggi come uno spazio rinnovato e accogliente, capace di mantenere intatto il proprio fascino storico e allo stesso tempo di rispondere alle esigenze contemporanee.