Dervio. Dalla Regione 300.000 euro per il ripristino dello scivolo di alaggio

Manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità dello scivolo di alaggio

DERVIO – La Regione Lombardia stanzia 2 milioni di euro per cofinanziare 9 interventi infrastrutturali dal valore complessivo di 2.932.630 euro da realizzare nelle aree demaniali dei laghi lombardi.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Nel dettaglio, oltre a 3 nuove opere sul Lago Maggiore, 1 sul Lago d’Iseo, 1 sul Lago di Garda e 3 sul Lago Ceresio, un’opera sarà realizzata anche sul Lario, a Dervio.

All’autorità di bacino del Lario e dei laghi minori saranno assegnati 300.000 Euro per la manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità dello scivolo di alaggio in Comune di Dervio a seguito di frana sublacuale. La spesa totale è di 357.500 Euro.