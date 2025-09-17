Dervio. Dopo oltre trent’anni il mercato torna in centro paese

Mancava dal 1991, soddisfazione tra cittadini e commercianti

A ospitarlo la nuova piazza del Municipio

DERVIO – Una piazza nuova, un mercato ritrovato. Dopo oltre trent’anni di assenza, il mercato settimanale è tornato nel cuore di Dervio, nella rinnovata piazza del municipio. Entusiasmo e soddisfazione, sia tra i commercianti ambulanti, sia tra i cittadini che da tempo auspicavano questo ritorno.

Era infatti dal 1991 che il mercato era stato tolto dal centro. Per oltre 25 anni gli operatori avevano chiesto di poter tornare a vendere i propri prodotti in paese, come avviene negli altri comuni limitrofi. Oggi, finalmente, quella richiesta è stata soddisfatta.

“Abbiamo mantenuto fede a un impegno con i cittadini – sottolinea l’Amministrazione comunale –. Ci vuole tempo per portare a termine le cose, ma la dedizione e la volontà di crescere ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo. I cambiamenti possono spaventare, ma senza coraggio si rimane fermi al palo”.

La nuova piazza del municipio diventa così non solo uno spazio rinnovato, ma anche un luogo di socialità, scambio e vitalità economica. Il mercato torna ad animare il centro, riportando con sé tradizione, vivacità e un segnale concreto di rinnovamento per tutta la comunità.