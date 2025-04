Dervio e Bellano festeggiano Regina Danieli, 103 anni

Festa con i familiari e i sindaci dei due paesi

Nata in Valvarrone, la signora Danieli ha vissuto tutta la vita a Dervio

DERVIO – La derviese Regina Danieli ha compiuto 103 anni il 25 aprile. Con la presenza dei famigliari Giuseppe Cereghini, Adelaide Paruzzi, Annalia Danieli, Claudio Bettiga, Giuseppe Danieli oltre che il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e la consigliera Anna Pandiani la signora Regina ha festeggiato il suo compleanno.

“È l’ultima della famiglia Danieli è Paruzzi – spiegano i famigliari – per questo è importante farle sentire il nostro affetto e ricordare la sua vita. Ringraziamo le suore e il personale della casa di riposo San Francesco di Bellano per il loro impegno e affetto nei confronti degli ospiti. Ha lavorato per tanto tempo alla filanda e alla Redaelli e poi ha fatto la contadina. Nata in Valvarrone ha poi passato tutta la vita a Dervio”.