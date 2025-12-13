Dervio e Dorio, in arrivo la nuova mappa turistica grazie a North Lake Como

“Uno strumento atteso che riveste un’importanza fondamentale per valorizzare e promuovere due territori di grande interesse”

DERVIO/DORIO – Dervio e Dorio avranno presto la loro nuova mappa turistica, uno strumento atteso che riveste un’importanza fondamentale per valorizzare e promuovere due territori di grande interesse.

Nella realizzazione è impegnata North Lake Como, l’Associazione Turismo e Commercio dell’Alto Lago di Como, che prosegue il percorso di ampliamento della linea coordinata di cartine dedicate ai Comuni.

La mappa sarà in distribuzione negli infopoint e presso le attività del territorio, a disposizione di visitatori e residenti, e sarà presentata da North Lake Como nelle principali fiere del turismo a livello nazionale e internazionale. Una vera e propria vetrina per il territorio e per gli operatori locali, a supporto delle iniziative di promozione.

Il progetto editoriale coincide con un momento di forte crescita per North Lake Como: nel 2025 l’associazione ha raggiunto quota duecento operatori, il 60% in più dell’anno precedente, e conta sul sostegno di dieci Comuni dell’Alto Lario. Il portale northlakecomo.net ha superato i 2,3 milioni di visualizzazioni, mentre la comunicazione social ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni tra Facebook e Instagram.

A evidenziare il valore del progetto è Guido Dell’Era, presidente di North Lake Como: “La nuova mappa è un passo importante verso il completamento dell’immagine coordinata dell’Alto Lario e si inserisce perfettamente nella visione del nostro Piano operativo per il 2026. L’obiettivo è rendere il nostro territorio sempre più competitivo, accogliente, uniforme e riconoscibile nel panorama turistico lombardo e internazionale. La cartina di Dervio e Dorio va proprio in questa direzione: uno strumento moderno, chiaro e condiviso, capace di accompagnare i visitatori alla scoperta delle eccellenze del territorio”.

La direzione per il 2026 è definita: più innovazione digitale, restyling del sito con funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, nuovi materiali editoriali e un potenziamento della promozione coordinata degli eventi. In questo quadro, la mappa turistica di Dervio e Dorio completa la cartografia territoriale e risponde concretamente alle esigenze di visitatori, residenti e operatori.

Il vice sindaco di Dervio, Luca Mainoni, conferma l’importanza di questo strumento e delle azioni promosse dall’Associazione: “Aderire a North Lake Como significa entrare in un sistema di promozione integrata che oggi rappresenta un valore aggiunto concreto per i Comuni e per gli operatori – sottolinea Mainoni -. La forza di un territorio sta nella capacità di presentarsi in modo unitario, coordinato e riconoscibile e North Lake Como sta dimostrando quanto questo approccio sia efficace. Grazie al lavoro condiviso, ogni attività e ogni Amministrazione beneficiano di una visibilità che da sole sarebbe difficile raggiungere. La nuova mappa di Dervio e Dorio è un esempio perfetto di come la collaborazione possa trasformarsi in uno strumento utile, moderno e immediatamente percepibile dai visitatori. Per questo crediamo che aderire alla rete sia una scelta strategica che guarda al futuro del nostro territorio”.

La cartina, che sarà disponibile sia in versione cartacea che digitale, offrirà una visione completa dell’area, con la planimetria di Dervio, comprensiva dell’antico borgo di Corenno Plinio, e quella di Dorio. Saranno indicati i principali servizi e punti di interesse, culturale e naturalistico, con una grafica moderna e accattivante. Grande visibilità sarà data agli operatori associati, che compariranno sulla mappa e in un elenco con indirizzi e contatti per facilitare l’esperienza di chi visita la zona. La diffusione capillare del materiale, sia localmente sia durante le fiere, garantirà agli operatori ampia visibilità presso un pubblico turistico mirato. Il retro sarà riservato all’offerta outdoor, includendo anche Valvarrone e Sueglio, con gli itinerari escursionistici più noti, come il Sentiero del Viandante, l’anello dei Roccoli Lorla e Artesso, e altri percorsi molto frequentati dagli amanti del trekking. Verranno inoltre inseriti gli operatori associati situati nelle aree montane, parte integrante dell’offerta dell’Alto Lario.

La nuova cartina darà visibilità agli operatori aderenti a North Lake Como: la campagna associativa 2026 è aperta. Si rivolge a chi desidera entrare a far parte della rete che promuove e valorizza l’offerta turistica della destinazione Alto Lago di Como.