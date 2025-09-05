Dervio e Rousínov: 20 anni di amicizia celebrati con una festa tra due comunità

Un incontro tra amici di lunga data che rilancia il gemellaggio

Famiglie, cultura e amicizia protagoniste di un’iniziativa speciale

DERVIO – L’iniziativa organizzata da un gruppo di cittadini di Dervio ha riscosso un grande successo, accogliendo alcuni abitanti di Rousínov, Comune della Repubblica Ceca gemellato con Dervio dal 2005.

Quest’anno si celebra infatti il 20° anniversario del gemellaggio e, grazie all’amicizia profonda nata nel tempo, spesso al di là delle occasioni ufficiali, da entrambe le comunità è maturato il desiderio di incontrarsi nuovamente, desiderio che si è concretizzato nei giorni scorsi.

La delegazione di Rousínov, composta da 15 persone, tra cui alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale (il sindaco, purtroppo, ha dovuto rinunciare all’ultimo momento per motivi di salute), è giunta a Dervio la scorsa settimana.

È stata accolta al centro “La Sosta” con una cena conviviale preparata dalle famiglie ospitanti. Come in molte occasioni passate, gli ospiti di Rousínov sono stati accolti nelle case di alcuni Derviesi che si erano resi disponibili, offrendo così un’esperienza autentica e profonda dello scambio culturale che contraddistingue il gemellaggio.

In occasione di questo incontro è stata recuperata ed esposta al pubblico la suggestiva mostra “Oltre i confini”, realizzata dal Comune nel 2005 proprio per rappresentare lo spirito del gemellaggio attraverso alcuni dei più bei scorci del paese. La mostra, già presentata con grande successo più volte a Dervio, nel territorio lecchese e in diverse sedi della Repubblica Ceca, ha riscosso nuovamente grande interesse.

Gli ospiti di Rousínov hanno partecipato a una piacevole gita in battello con destinazione Bellagio, dove hanno potuto esplorare la suggestiva cittadina lacustre e visitare le sue rinomate ville.

La giornata si è conclusa con una serata dedicata alla proiezione di immagini che hanno ripercorso le numerose iniziative realizzate nei 20 anni di amicizia tra i due paesi: le emozioni dei primi incontri, le visite di reciprocità nelle famiglie, i concerti dei cori, i campi estivi per ragazzi, le mostre, gli eventi culturali e i viaggi legati a occasioni speciali. Numerose attività organizzate nel tempo dal Comune e da varie associazioni, che hanno coinvolto centinaia di cittadini di entrambe le comunità.

Non è mancata, naturalmente, una visita a Dervio per ammirare il lungolago e il centro storico, oltre alla salita sulla torre che domina il paese dall’alto. La delegazione ha anche partecipato alla festa medievale di Corenno, per poi concludere con un apprezzatissimo giro sulla caratteristica barca Lucia.

Domenica, dopo la partecipazione alla Santa Messa mattutina animata dalle due delegazioni, con una parte celebrata in lingua ceca, si è svolto il saluto agli ospiti di Rousínov, che poi sono tornati a casa.

Questa iniziativa, nata spontaneamente dall’amicizia cresciuta nel tempo tra molti abitanti di Dervio e Rousínov, non aveva l’intenzione di sostituirsi alle celebrazioni ufficiali, peraltro non programmate, ma ha comunque permesso un importante incontro tra gli attuali rappresentanti istituzionali dei due Comuni. “Questo incontro apre la strada a nuove collaborazioni e azioni future, rilanciando una tradizione che era stata purtroppo interrotta per otto anni dopo l’ultima iniziativa ufficiale” spiegano dalla delegazione di Dervio.

“Fortunatamente, nel frattempo, i rapporti tra singoli cittadini e famiglie dei due paesi sono sempre rimasti vivi, dando vita a nuovi scambi di visite e attività che hanno mantenuto in vita il gemellaggio, evitando che si spegnesse. L’amicizia tra gli abitanti di Dervio e Rousínov è ormai solida e va ben oltre le occasioni formali. Siamo certi che l’incontro di questi giorni darà nuova linfa e slancio al legame tra le due comunità” concludono dalla delegazione di Dervio.