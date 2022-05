Celebrazioni a Dervio per il 50esimo della Pro Loco

La festa in municipio, premiati a volontari. Il sindaco: “Il paese vi è grato”

DERVIO – Mezzo secolo di storia: la Pro Loco di Dervio ha festeggiato domenica uno di più importanti tra i compleanni. fondata nel 1972, la realtà derviese ha celebrato il suo cinquantesimo anno di attività con un momento istituzionale nella sala consiliare e con un appuntamento rivolto alla cittadinanza all’esterno del municipio.

E’ stato il presidente Angelo Colombo ad accompagnare in questi ultimi anni l’associazione verso questo traguardo, festeggiato alla presenza anche del presidente regionale dell’Unione Pro Loco, Pietro Segalini, del sindaco Stefano Cassinelli e del vicesindaco Luca Maioni e l’ex presidente derviese Paolo Raineri.

Colombo ha raccontato la storia dell’associazione, ringraziando volontari e consiglieri “che hanno contribuito a realizzare le iniziative che hanno fatto crescere dal punto di vista sociale e turistico” e ha conferito dei premi ad alcuni di loro.

La festa è proseguita in piazza del municipio con un aperitivo rivolto alla popolazione e lo spettacolo delle Moon Light Majorette di Primaluna. Si è tenuto inoltre un mercatino di prodotti artigianali.

“Mezzo secolo di lavoro, sacrificio e dedizione per la comunità merita di essere ricordato e celebrato, perché l’impegno della Pro Loco è stato fondamentale per Dervio. Da cittadino ho potuto vedere le tante belle iniziative messe in campo negli anni, da sindaco ho potuto capire quanta fatica c’è dietro ogni manifestazione, quanto difficoltà i volontari devono superare e quante critiche devono supportare – ha rimarcato il sindaco Cassinelli- Il paese deve essere enormemente grato a chi ha fatto, a chi sta facendo e a chi farà, perché senza il loro supporto avremmo estati meno vive e inverni molto lunghi”.