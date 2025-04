Dervio, il 4 maggio la Lake Como Bike Marathon

La gara presentata in Regione

DERVIO – Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, ha presentato a Palazzo Lombardia la Lake Como Bike Marathon, l’attesissima gara di mountain bike in programma il prossimo 4 maggio 2025 a Dervio, nel cuore del lago di Como.

L’evento, valido per la Coppa Lombardia MTB, vedrà ai nastri di partenza atleti da tutta Italia, pronti a sfidarsi su un percorso spettacolare di 40 chilometri e 1.600 metri di dislivello positivo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il consigliere regionale Giacomo Zamperini, i sindaci dei comuni di Dervio, Sueglio e Dorio, rispettivamente Stefano Cassinelli, Sandro Cariboni e Massimo Vergani, il presidente dell’U.S. Derviese Franco Plazzotta e il vicepresidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera Michael Bonazzola, che ha moderato l’incontro.

“La Lake Como Bike Marathon – ha dichiarato Picchi – è un evento che unisce sport, natura e comunità. Attraverso manifestazioni come questa possiamo promuovere non solo la pratica sportiva tra i giovani, ma anche valorizzare un territorio straordinario come quello del Lago di Como. Regione Lombardia è orgogliosa di essere al fianco di iniziative che sanno coniugare competizione, bellezza paesaggistica e sviluppo locale. Investire nello sport significa investire nella crescita sana delle nostre comunità e nel futuro dei nostri ragazzi, a partire dai più giovani”.

Il percorso della gara si snoderà lungo un tracciato impegnativo e affascinante che attraversa i comuni di Dervio, Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico, con passaggi suggestivi lungo il Sentiero del Viandante e scorci mozzafiato sul lago di Como. Non sarà solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche una festa dello sport e del territorio, capace di richiamare atleti, famiglie e appassionati da tutta Italia. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Provinciale di Lecco, e dei Comuni coinvolti. Apertura della manifestazione alle ore 8, con il bike village e i concorrenti; alle 10 la partenza e alle 14 le premiazioni. Per ulteriori informazioni e per iscriversi alla gara è possibile consultare il sito ufficiale www.lakecomobikemarathon.it