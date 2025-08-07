Dervio, il Ferragosto si illumina con la tradizionale ‘Notte di Luci sul Lago’

Appuntamento il 15 agosto a partire dalla mattina

La serata culminerà con lo spettacolo pirotecnico

DERVIO – Un Ferragosto diverso che negli ultimi anni è diventato punto di riferimento per migliaia di persone per una manifestazione che si snoda sui chilometri di lungolago che caratterizzano Dervio.

E’ ‘Notte di Luci sul Lago’, una festa per tutta la giornata, dalle 10 del mattino fino alla notte, con una varietà di spettacoli ed attrazioni , dalla baby dance allo schiuma party passando all’esposizione delle auto d’epoca fino ai giri in barca a vela, canoa surf e sup o sulle “Lucie” ma anche la sfilata delle “Lucie” illuminate che da Santa Cecilia andranno fino in Foppa, poi lo spettacolo dei mangiafuoco e delle ballerine del fuoco , le bancarelle della fiera. Al culmine della serata uno spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio danzanti con coreografie musicali illuminerà la baia del porto vecchio.

“Il progetto per un Ferragosto diverso ha preso il via alcuni anni fa e nel tempo è cresciuto, l’anno scorso sono state circa 8mila le presenze alla manifestazione e quest’anno la proposta è ancora più ricca con anche il food village aperto tutto il giorno” ha fatto sapere il sindaco Stefano Cassinelli.

Insomma, qualcosa di unico e capace di incontrare i favori di ogni fascia d’età e ogni gusto da chi vuole passeggiare tra le bancarelle ai più sportivi che si vogliono cimentare negli sport acquatici passando per chi vuole fare il giro romantico sulla “Lucia” per arrivare allo spettacolo pirotecnico che rispetta anche la tranquillità del lago e gli animali.