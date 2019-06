Dervio, il gruppo degli alpini festeggia i 92 anni di fondazione

Festa per l’importante traguardo del gruppo Alpini

Il sindaco Cassinelli: “Affidata agli alpini la cura dei monumenti ai caduti”

DERVIO – Domenica di festeggiamenti a Dervio per il 92esimo del Gruppo Alpini: al monumento dei caduti in paese si sono svolte le celebrazioni alla presenza del capogruppo Diego Lazzaroni e del sindaco Stefano Cassinelli.

Un momento di festa partecipato da molti cittadini e animato dal corpo musicale di Dorio.

Presenti anche Stefano Foschini, neo presidente dell’Ana di Colico alla sua prima uscita ufficiale, insieme al vicesindaco di Dervio, Luca Mainoni, e al consigliere comunale Michael Bonazzola.

Una giornata emozionante in particolare per Lazzaroni che, per sopraggiunti limiti di età, si appresta a passare il testimone ad un nuovo capogruppo.

Cassinelli ha ringraziato gli alpini per il loro impegno e ha fatto sapere che al gruppo sarà affidata la manutenzione dei Monumenti ai Caduti di Dervio e Corenno.

“Il Comune metterà le risorse necessarie per gli interventi – ha spiegato Cassinelli- ma è bello che di questi monumenti se ne occupino gli Alpini, i più vicini alle vicende della storia militare italiana”