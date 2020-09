Dervio. Il ristorante sospeso ‘Dinner in the sky’ debutta sul Lago di Como

Da oggi fino a domenica 13 settembre gli eventi del ristorante ‘in quota’

Esauriti i 700 posti disponibili, il sindaco Cassinelli: “Siamo orgogliosi che sia Dervio ad ospitare questo debutto”

DERVIO – Cenare o sorseggiare un aperitivo sospeso a 50 metri di altezza: da oggi fino al 13 settembre è possibile a Dervio con ‘Dinner in the Sky’. Un’esperienza unica e spettacolare che consente di godere del bellissimo panorama sul Lago di Como e le montagne stando comodamente seduti…sospesi.

Il ristorante ad alta quota ha fatto il suo debutto oggi, mercoledì 9 settembre, sul Lago di Como, a Dervio, in via alla Darsena, dove resterà fino a domenica 13. Sold out in pochissimi giorni le prenotazioni dei 700 posti a disposizione, come ha fatto sapere Stefano Burotti, concessionario per l’Italia di Dinner in the Sky: “Dopo aver regalato emozioni al pubblico di Pesaro, San Benedetto del Tronto e Carpi – ha commentato – Dinner in the sky è pronto finalmente a debuttare sul Lago di Como, una location unica e suggestiva, conosciuta in tutto il mondo. Ringraziamo per l’ospitalità il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli che ha creduto sin da subito nella potenzialità di questa iniziativa, soprattutto in un ottica di rilancio turistico. In effetti i posti sono andati a ruba: degli iscritti gran parte sono del milanese e della Svizzera”.

Otto le salite proposte durante la giornata: colazione (35 minuti), bruch (45 minuti), pranzo (1 ora), snack in the sky (35 minuti), aperitivo (35 minuti), apericena (50 minuti), cena (1.15 ora) e drink in the sky (35 minuti). “Grande attenzione è riservata all’aspetto della sicurezza, con rigidi protocolli di igienizzazione e sanificazione e uno speciale sistema di paratie mobili per garantire il distanziamento tra coloro che non sono congiunti” ha precisato Burotti.

Questa mattina, mercoledì, il tavolo di Dinner in the Sky (22 posti disponibili) è ‘decollato’ per la prima volta alle ore 11 per un aperitivo sospeso offerto a stampa e fotografi. Dopo di che, poco dopo mezzogiorno, è toccato alle autorità. Erano presenti i rappresentanti dei Comuni di Colico, Dorio, Varenna, Valvarrone e Bellano, il Presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi, Presidente della Comunità Montana della Valsassina Fabio Canepari e il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli.

Soddisfatto il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli: ““Siamo orgogliosi del fatto che il nostro paese sia stato scelto per il debutto ufficiale di Dinner in the sky sul Lago di Como. Avremo infatti il piacere di ospitare un’attrazione unica nel suo genere, che all’estero è una prerogativa esclusiva delle grandi metropoli delle località più blasonate. La nostra intenzione è quella di continuare a lavorare per ammodernare e arricchire la proposta turistica del nostro Comune e l’iniziativa targata Dinner in the sky va proprio in questa direzione. Ci auguriamo che l’attrazione possa regalare un’esperienza indimenticabile a residenti e turisti. Ringraziamo il presidente dell’Autorità di Bacino, Luigi Lusardi, per la collaborazione prestata e tutto lo staff di Dinner in the sky Italia. Speriamo di poter ospitare l’evento anche il prossimo anno!” ha concluso.

Come funziona ‘Dinner in the sky’? I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento.

Maggiori informazioni sul sito https://dinnerinthesky.it/

GALLERIA FOTOGRAFICA