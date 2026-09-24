Dervio, il Varrone dopo gli interventi: “Le opere funzionano e il rischio si è ridotto”

Sette anni dopo l’esondazione che invase parte del paese e costrinse numerosi residenti ad abbandonare le proprie abitazioni, e altri momenti di forte preoccupazione come nell’ottobre 2020 quando il torrente uscì parzialmente dagli argini nei pressi del ponte ferroviario, con l’allontanamento precauzionale di una decina di persone; o come quando nell’agosto 2021 un’altra piena impose un presidio notturno del corso d’acqua; il Varrone resta inevitabilmente un osservato speciale. Ma, secondo il primo cittadino, il quadro oggi è profondamente diverso. “Negli ultimi anni danni grossi non ne abbiamo più avuti. Sul Varrone abbiamo investito tanto e credo che ormai tutti i cittadini possano vedere che il sistema funziona”, spiega Cassinelli.

A fare la differenza sono soprattutto le opere realizzate dopo il 2019, a partire dai due ordini di reti di protezione installati a monte dell’abitato, progettati per fermare tronchi e altro materiale fluttuante prima che possano raggiungere il tratto urbano e, in particolare, il ponte ferroviario.

“Le reti hanno funzionato alla grande, perché da quando ci sono non abbiamo più avuto il problema del legname fluttuante che arriva tutto insieme verso il ponte ferroviario. Da quando sono state completate abbiamo avuto anche piene straordinarie, che sono rimaste però contenute”, sottolinea Cassinelli. Un sistema che aveva già dato una prima prova concreta durante il forte maltempo del luglio 2023, quando le due opere a monte del paese riuscirono a trattenere una grande quantità di legname, evitando che finisse più a valle.

Secondo il sindaco, il funzionamento si è rivelato addirittura migliore di quanto inizialmente previsto: “Le reti erano state pensate per bloccare il legname ed evitare che arrivasse tutto insieme al ponte della ferrovia. Quello che abbiamo visto, però, è che in più trattengono i tronchi e poi gran parte di quel materiale cade poco alla volta nel fiume, venendo trascinato verso il lago. In questo modo non si formano più quei blocchi che potevano mettere in crisi il deflusso del corso d’acqua, e non è nemmeno necessario per noi dover sostenere costi per pulire il legname accumulato”.

La zona del ponte ferroviario è rimasta uno dei punti più delicati, dove negli anni sono stati concentrati diversi interventi per favorire il deflusso dell’acqua e ridurre il rischio di esondazione. Nel 2023 erano partiti lavori per oltre 400 mila euro comprendenti il rifacimento dell’argine sinistro, una scogliera in destra idrografica, un selciatone in sasso su getto in cemento armato per favorire il deflusso e un sistema mobile antiesondazione.

Parte dei lavori sul greto dovrà tuttavia essere rivista per una questione autorizzativa: “Sul greto avevamo realizzato un intervento funzionale proprio ad accelerare la velocità dell’acqua e abbassarne il livello, riducendo il rischio di esondazione. C’è stato però un problema burocratico: era stata utilizzata una circolare di Protezione civile che Ferrovie non ha accettato. Abbiamo quindi dovuto togliere una parte del lavoro fatto e stiamo rimettendo a posto tutta la documentazione per poterlo ripristinare correttamente”.

L’obiettivo, chiarisce il primo cittadino, resta invariato: “Più velocemente passa l’acqua in quel punto, più si abbassa il livello e diminuisce il rischio di esondazione”.

Altri 1,8 milioni per il tratto verso la foce

Il lavoro sul Varrone, però, non è ancora concluso. Sono disponibili circa 1,8 milioni di euro per nuovi interventi ed è già stato affidato uno studio di bacino e geologico che si concentrerà soprattutto sul tratto dal ponte provinciale verso la foce, che resta uno dei principali punti critici. “In questo tratto c’è un ponte realizzato negli anni Ottanta che è basso ed è uno dei punti maggiormente a rischio, soprattutto nella zona del campeggio e piazza 11 settembre”, spiega Cassinelli.

La maggior parte delle nuove risorse dovrebbe quindi essere destinata proprio a quel tratto: “L’idea è quella di ampliare la sezione del fiume, demolendo e rifacendo alcuni argini in modo da allargare il corso d’acqua. I tecnici stanno anche studiando come affrontare il problema del ponte basso: tra le ipotesi ci sono canali laterali, ma è ancora tutto da definire”.

Interventi anche sul reticolo minore

Accanto al Varrone principale, il Comune è intervenuto anche sul reticolo idrico minore, dove negli anni si erano presentate altre criticità. Uno dei problemi più seri riguardava la Sp 67, dove durante gli eventi più intensi l’acqua scendeva verso il centro abitato come fosse un fiume.

“Lì abbiamo realizzato delle vasche di raccolta per evitare che quella massa d’acqua arrivasse direttamente verso il paese. Era un problema annoso e serio e oggi possiamo dire che è stato risolto”. Altri lavori hanno riguardato canali, tombini e opere di contenimento. “Cerchiamo di pulire continuamente tombini e punti delicati. Probabilmente bisognerebbe farne ancora di più, ma le risorse non sono infinite”, osserva Cassinelli.

Resta poi un’altra situazione specifica sul reticolo minore, che interessa in particolare un’abitazione privata, per la quale sono disponibili risorse del BIM (Bacino Imbrifero Montano) destinate al rifacimento della canalizzazione e di una vasca, con l’obiettivo di ridurre la quantità d’acqua in caso di eventi eccezionali.