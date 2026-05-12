Dervio. Limitazioni al traffico sulla Sp67 per lavori di asfaltatura in località Castello

Stop temporaneo ai mezzi oltre 8,5 metri e 3,5 tonnellate nella notte tra il 14 e il 15 maggio

Il provvedimento della Provincia di Lecco per consentire gli interventi di consolidamento e rifacimento del manto stradale

DERVIO – Limitazioni temporanee al traffico lungo la Sp67 Alta Valsassina e Valvarrone, in località Castello a Dervio, per consentire alcuni interventi di asfaltatura della carreggiata.

Come stabilito dall’ordinanza della Provincia di Lecco, dalle ore 20 di giovedì 14 maggio fino alle ore 6 di venerdì 15 maggio sarà vietato il transito ai veicoli con lunghezza superiore a 8,5 metri e massa superiore a 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra il pk 26+500 e il pk 26+800 circa della provinciale.

Il provvedimento si rende necessario per completare gli interventi di consolidamento e rinforzo del ciglio stradale già in corso lungo la Sp67, con la posa del nuovo manto d’asfalto. Durante i lavori sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in caso di emergenza.