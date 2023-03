Dervio. Messa in sicurezza del Varrone: “Regione ha compreso le nostre esigenze”

Stanziati 800 mila euro per laminare le piene e ridurre il rischio di esondazione

Prossimo a essere concluso il sistema di reti a monte del paese, previste ulteriori opere per alzare argini e installare paratie

DERVIO – Tra i comuni che beneficeranno dei contributi di Regione Lombardia contro il dissesto idrogeologico c’è anche Dervio, paese che negli anni ha visto il fiume Varrone diventare teatro di numerosi episodi critici, il più eclatante nel 2019. 800 mila euro i finanziamenti per realizzare ulteriori interventi di messa in sicurezza, che consentiranno di laminare le piene e far defluire l’acqua in tempi più lunghi, riducendo il rischio di esondazione.

Non si tratta dei primi fondi regionali stanziati: nei prossimi giorni si concluderà l’intervento primario chiesto con forza dal Comune, consistente in un sistema di reti poste a monte del paese per fermare tronchi e materiale pronto a scendere a valle, che proprio nel 2019 provocarono l’esondazione del fiume, creando una diga al ponte della ferrovia. Nel frattempo sono in fase di predisposizione gli interventi per alzare gli argini e mettere paratie in diverse zone del paese, tra cui via Greppi, pari a tre milioni di euro che l’Amministrazione comunale ha concordato con Regione proprio per scongiurare altri eventi gravi.

“Come Comune – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – abbiamo messo il massimo impegno per chiedere questi interventi e questi fondi. Voglio ringraziare Regione Lombardia per aver compreso le esigenze di Dervio, in particolare gli assessori al Territorio Gianluca Comazzi e alla Protezione civile Romano La Russa, il sottosegretario Mauro Piazza e il consigliere regionale Giacomo Zamperini. L’interlocuzione tra il nostro comune e Regione Lombardia negli anni passati e con la nuova Giunta ci consente di lavorare al meglio per la sicurezza di Dervio”.