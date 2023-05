Dervio. Proteste contro il Ninja Park, il sindaco: “C’è tanta ipocrisia”

Alcuni cittadini contro il parco avventura acquatico, inaugurato tra due settimane

“Si espongono solo perché la struttura quest’anno sarà davanti a casa loro, e non 50-100 metri più in là”

DERVIO – Tra meno di due settimane, precisamente l’1 giugno, sarà inaugurato a Dervio il Ninja Park, nuova attrazione che animerà l’estate derviese insieme all’acquapark, già protagonista gli anni passati dell’offerta ludico-sportiva paesana.

L’installazione, al momento in fase di montaggio vicino al centro vela, sarà poi trasferita di fronte alla spiaggia Foppa. Proprio il luogo di collocazione del parco ha fatto storcere il naso ad alcuni cittadini tanto da spingerli a contattare i media regionali per dare voce alla loro contrarietà rispetto all’iniziativa, ritenendo il Ninja Park deturpatore del paesaggio, incapace di valorizzarne le bellezze.

Non è dello stesso avviso Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio, che ci tiene subito a placare le acque e a rivelare quella che, secondo lui, è la natura vera della protesta: “Se così si può definirla perché erano davvero, come si dice in gergo, ‘quattro gatti’, tutti proprietari peraltro di ville e seconde case di fronte alla spiaggia. Buona parte degli intervistati non erano nemmeno di Dervio: hanno chiamato i rinforzi da Bellano. Senza contare che hanno fatto sentire la campana solo di chi era contro all’installazione, benché sul posto fossero presenti alcuni soggetti favorevoli disponibili a dire la loro.

In effetti, a essere interpellati nel servizio, solo i ‘controcorrenti’ alla struttura, oltre al primo cittadino e all’Autorità di Bacino. Il sindaco risponde anche a chi ha alluso a possibili ‘vuoti burocratici’ nelle procedure, come risposte ancora attese dalla Soprintendenza: “E’ tutto in regola, l’occupazione demaniale è stata concessa, così come tutte le autorizzazioni necessarie”. Prosegue: “Siamo di fronte alla più totale ipocrisia: adesso che la struttura sarà installata davanti a casa loro, tirano in ballo possibili danni alla pesca o paesaggistici, mentre gli scorsi anni, quando il già presente acquapark si trovava 50-100 metri più in là, la questione non era d’interesse”.

Sorge spontaneo chiedersi, a questo punto, se in passato ci fossero state simili proteste proprio per l’acquapark, che da almeno tre anni nel periodo estivo galleggia di fronte al litorale derviese. “Non direi – conclude Cassinelli – e anche il Ninja Park sarà accolto bene, la gente non vede l’ora di provarlo“.

Anche sui social non si sprecano pareri favorevoli sulla struttura: “I miei figli ne andranno pazzi”, “Attrazioni, il Ninja e l’acquapark, che trasformeranno la nostra zona in una meta turistica estiva ambita”, “Una bellissima idea”, per citarne alcuni. Non manca anche qualche commento negativo: “Travolge la caratteristica del luogo, la sua storia, la sua tradizione in virtù di un incasso…sostanzioso”, “Era forse l’unico angolo incontaminato di Dervio”, “Un’azione suicidale, che deturpa e infrange un angolo splendido di tranquillità naturale”.

Non resta che vedere quali saranno i prossimi sviluppi, se ci saranno, magari proprio il giorno dell’inaugurazione, programmata l’1 giugno alle ore 11.00.