Dervio. Sassi sulla strada per Pianezzo, interverrà una ditta specializzata

Sabato scorso l’ordinanza di chiusura

Primo intervento di pulizia della protezione civile

DERVIO – Dovrà intervenire una ditta specializzata in disgaggi per mettere in sicurezza via ai Monti, la mulattiera (percorribile solo a piedi) che collega Dervio con la località Pianezzo, dopo la caduta di alcuni massi avvenuta nei giorni scorsi. Sabato 5 dicembre il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli ha firmato una ordinanza che prevede la chiusura al transito della strada.

A causa delle nevicata e del maltempo si sono verificate anche diverse cadute di rami e

tronchi di alberi. La protezione civile ha già provveduto nelle scorse ore a effettuare una prima tempestiva attività di pulizia, ma per ciò che concerne lo smottamento, alla luce dell’ulteriore sopralluogo avvenuto oggi (mercoledì), l’ufficio tecnico dovrà contattare una ditta specializzata che interverrà per il disgaggio e la messa in sicurezza.