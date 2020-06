Dervio. Sono iniziati i lavori di sostituzione dei lampioni, 800 in tutto

Partiti i lavori di rinnovamento dell’illuminazione pubblica a Dervio

Ottocento lampioni da sostituire con apparecchi a Led

DERVIO – Hanno preso il via gli interventi che porteranno alla sostituzione dei lampioni sul territorio comunale di Dervio con apparecchi a led.

“Questo intervento – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – dovrebbe portare alla risoluzione dei problemi di luci fulminate che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Ci potranno essere piccoli disagi per la viabilità in concomitanza dei cantieri. Gli interventi dureranno diverse settimane anche in base alle condizioni meteo, mediamente vengono sostituiti una ventina di lampioni al giorno”.

Sono 800 circa i lampioni che saranno sostituiti. Gli interventi erano previsti per inizio marzo ma le problematiche Covid hanno fatto slittare tutto di 3 mesi e la citelum ha quindi dato il via agli interventi oggi