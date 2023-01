Dervio, ultime reti paramassi posizionate in località Balma

Al lavoro sul posto l’elicottero, martedì in azione la gru

“Tra una ventina di giorni gli interventi dovrebbero terminare e la zona, considerata ad alto rischio, diventerà più sicura”

DERVIO – È avvenuta oggi, mercoledì, l’ultima fase di posizionamento delle reti paramassi lungo via Duca d’Aosta, in località Balma a Dervio. Un intervento cruciale per mettere in sicurezza la zona, che da una decina d’anni è considerata ad alto rischio caduta massi.

“Si è trattata della seconda e ultima calata di giornata effettuata dell’elicottero – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – martedì prossimo invece proseguirà l’attività di posizionamento reti da parte della gru, intervento che renderà necessaria la chiusura al traffico del tratto di via in prossimità della Sedeia. In una ventina di giorni i lavori dovrebbero terminare, e avremo una zona più sicura: con le reti siamo riusciti a ricoprire un bel tratto”.

A rendere possibile l’intervento e la messa in sicurezza dell’area il recupero di 360 mila euro: “Il prossimo passo sarà inviare domanda in Regione, con perizia del geologo, per valutare la diminuzione del rischio e la possibilità di togliere questa zona dall’area PAI”, conclude il primo cittadino.