Dervio, una serata dedicata alle buone pratiche del taglio del bosco

Martedì 25 novembre un incontro formativo per conoscere regole, autorizzazioni e rischi legati alla gestione forestale

Promotori la Comunità Montana Valsassina e il Parco Regionale della Grigna Settentrionale

DERVIO – Come gestire correttamente un bosco? Quali autorizzazioni servono? E soprattutto: come effettuare un taglio nel rispetto delle norme e della sicurezza? Saranno questi i temi al centro della serata formativa “Le buone norme e il taglio del bosco”, in programma martedì 25 novembre 2025 alle ore 21 presso l’Aula Magna “Thomas Sankara” di Dervio.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, con l’obiettivo di rispondere alla crescente curiosità e al nuovo interesse – soprattutto da parte dei giovani – verso il settore forestale. Negli ultimi anni, infatti, sono nate sul territorio diverse attività imprenditoriali legate alla gestione dei boschi e alla filiera del legno.

Durante l’incontro verranno illustrate in modo chiaro e pratico le principali norme che regolano i tagli boschivi, spiegando quando è necessario richiedere permessi, quali sono gli obblighi da rispettare, quali errori evitare e quali sanzioni rischia chi non opera secondo legge. Una parte della serata sarà dedicata anche alle domande del pubblico, per chiarire dubbi e casi concreti che spesso emergono tra privati e aziende.

L’obiettivo è duplice: promuovere una gestione responsabile delle risorse forestali e allo stesso tempo offrire strumenti utili a chi opera nei boschi, favorendo sicurezza, legalità e tutela del patrimonio naturale.

L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.valsassinacultura.it o scrivere a: forestale@valsassina.it.

L’evento rappresenta un’occasione importante per chiunque, nella comunità locale, desideri avvicinarsi al mondo forestale con consapevolezza e competenza.