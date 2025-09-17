Digitalizzazione. Mandello aderisce all’Archivio Nazionale dello Stato Civile

Più sicurezza, meno burocrazia e accesso semplificato per i cittadini

Nascite, matrimoni, cittadinanze e decessi saranno gestiti esclusivamente in formato digitale, con pieno valore legale

MANDELLO – Da oggi anche il Comune di Mandello compie un passo decisivo verso la digitalizzazione, aderendo all’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC), il sistema unico realizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dal Ministero dell’Interno.

Grazie a questa innovazione, tutti gli atti di stato civile – dalle dichiarazioni di nascita ai matrimoni, dalle cittadinanze ai decessi – saranno redatti, firmati e conservati esclusivamente in formato digitale, con pieno valore legale. Per la firma sarà necessario utilizzare un’identità digitale (SPID o CIE), che diventa così strumento imprescindibile anche nella vita amministrativa quotidiana.

I benefici sono concreti: niente più registri cartacei, maggiore sicurezza nella conservazione dei dati, procedure più rapide e uniformi su tutto il territorio nazionale, oltre alla possibilità per i cittadini di richiedere certificati ed estratti anche da casa.

“Dal 17 settembre anche il nostro Comune entra a far parte dell’Archivio Nazionale dello Stato Civile – commenta il sindaco Riccardo Fasoli – a testimonianza dell’impegno e della volontà di rendere Mandello sempre più efficiente, integrata e vicina alle esigenze dei cittadini”.

Trattandosi di una procedura nuova, nelle prime settimane potrebbero verificarsi alcuni rallentamenti o piccoli disservizi. Gli operatori dell’ufficio Stato Civile saranno comunque a disposizione per fornire assistenza e accompagnare i cittadini in questo cambiamento.

Con questa adesione, Mandello del Lario si allinea al percorso di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, puntando su innovazione, trasparenza ed efficienza.