Dissesto idrogeologico, finanziato intervento a Limonta per 140mila euro

L’intervento riguarda un’area che nel luglio del 2024 era stata duramente colpita da un episodio di dissesto idrogeologico

Soddisfazione da parte del sindaco Gramatica

OLIVETO LARIO – Arrivano risorse importanti per la messa in sicurezza del territorio di Oliveto Lario. Regione Lombardia ha infatti ammesso e finanziato il progetto e l’esecuzione dei lavori relativi all’asta torrentizia L04, situata nella frazione di Limonta, nei pressi del Muraglione, per un importo complessivo di 140.234 euro.

L’intervento riguarda un’area che nel luglio del 2024 era stata duramente colpita da un episodio di dissesto idrogeologico, causando significativi disagi alla popolazione limontina e mettendo in evidenza la fragilità del versante. Il finanziamento consentirà ora di realizzare opere mirate alla prevenzione e alla mitigazione del rischio, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza idraulica e la resilienza del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Oliveto Lario, Federico Gramatica, che ha commentato positivamente il provvedimento regionale: “Un altro passo verso una Oliveto più sicura e capace di recepire finanziamenti pubblici”.

Il contributo rientra nell’ambito delle misure regionali dedicate alla prevenzione del dissesto e al ripristino delle aree danneggiate, e rappresenta un risultato significativo per l’amministrazione comunale, che potrà ora avviare concretamente i lavori in una zona particolarmente sensibile sotto il profilo idrogeologico.