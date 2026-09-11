Distretto del Commercio. Varenna, progetto da 650 mila euro per il collegamento Pino-Fiumelatte

Il Comune partecipa alla nuova candidatura del “Centro Lago” presentata alla Regione come progetto di Eccellenza

Il sindaco Manzoni: “Ci auguriamo che il bando vada a buon fine, ma l’intervento sulla Strada Vecchia verrà realizzato comunque”

VARENNA – Un progetto da 650 mila euro per rendere più sicuro e fruibile il collegamento tra Pino e Fiumelatte, rafforzando allo stesso tempo mobilità lenta, commercio locale e gestione dei flussi turistici. È il principale intervento che riguarda Varenna all’interno della nuova candidatura del Distretto del Commercio Centro Lago, presentata a fine luglio 2026 nell’ambito del Bando Distretti del Commercio 2026 di Regione Lombardia. Il progetto, denominato “Centro Lago: borghi vivi, commercio e accoglienza”, è candidato come progetto di Eccellenza e coinvolge, oltre a Varenna, i Comuni di Tremezzina, capofila, Bellagio, Menaggio e Griante, insieme a Confcommercio Como e ad alcuni partner locali.

L’obiettivo è proseguire il percorso già avviato negli anni scorsi dal Distretto, mettendo in relazione qualità dei borghi, commercio di prossimità, turismo e accoglienza.

Per Varenna, il cuore della candidatura è rappresentato dalla riqualificazione del collegamento lungo la SP72 tra Pino e Fiumelatte, la cosiddetta “Strada Vecchia”.

L’investimento previsto è di 650 mila euro. L’intervento punta a trasformare il tratto in un percorso turistico più sicuro e meglio fruibile, intervenendo sulla viabilità esistente e sul percorso pedonale. Sono previste opere per il miglioramento della sicurezza, la gestione delle acque piovane e ulteriori interventi accessori e di mitigazione. L’obiettivo è duplice: da una parte rendere più agevole e sicuro il collegamento tra le due località, dall’altra favorire una mobilità più lenta e sostenibile, capace di collegare meglio il centro con le frazioni.

Il progetto assume anche una valenza turistica. Migliorare il collegamento Pino-Fiumelatte significa infatti creare nuove possibilità di fruizione del territorio e contribuire a distribuire in modo più equilibrato i flussi di visitatori, evitando che la pressione turistica si concentri esclusivamente nei luoghi più frequentati. Il progetto complessivo del Distretto punta proprio a questo: rendere il Centro Lago più accessibile, vivibile e attrattivo, facendo in modo che i benefici generati dal turismo ricadano in maniera più diffusa sui borghi e sulle attività economiche locali.

La candidatura prevede anche il coinvolgimento di Varenna nelle azioni comuni del Distretto. Tra queste c’è un circuito di eventi e animazione territoriale, con 30 mila euro destinati alle iniziative sostenute dal Comune, tra cui la “Varenna Fashion Night”. Un altro capitolo riguarda il monitoraggio dei flussi turistici, con l’obiettivo di raccogliere dati più precisi sui comportamenti dei visitatori e utilizzare queste informazioni per orientare le future politiche di gestione e promozione.

La nuova candidatura si inserisce quindi in una strategia più ampia che non riguarda soltanto le opere pubbliche. Il Distretto punta infatti a rafforzare il rapporto tra riqualificazione urbana, commercio di vicinato, accoglienza e turismo, intervenendo su più fronti: spazi pubblici, sicurezza, mobilità, eventi, promozione e sostegno alle imprese. Per Varenna, il progetto rappresenta così un’occasione per mettere insieme investimenti infrastrutturali e gestione dell’attrattività turistica in un territorio che deve confrontarsi ogni anno con flussi molto elevati.

Soddisfatto il sindaco Mauro Manzoni, che sottolinea il valore della candidatura condivisa con gli altri Comuni del Centro Lago. “Siamo molto soddisfatti della partecipazione di Varenna a questa nuova candidatura del Distretto del Commercio Centro Lago – dichiara –. Si tratta di un percorso importante, costruito insieme agli altri Comuni del territorio, che ci auguriamo possa andare a buon fine e portare nuove risorse per la riqualificazione, la sicurezza e la valorizzazione del collegamento tra Pino e Fiumelatte”.

Il sindaco chiarisce però un punto: l’intervento non dipenderà esclusivamente dall’esito del bando. “Al di là dell’esito del bando, tengo comunque a sottolineare che l’intervento sul collegamento Pino-Fiumelatte verrà realizzato in ogni caso, perché è un’opera che riteniamo prioritaria per la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio”. Per Varenna, dunque, la candidatura rappresenta una possibilità di accelerare e rafforzare un progetto che il Comune considera già strategico.