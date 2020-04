Djset e riprese panoramiche: i ragazzi di DYoung4 promuovono Dervio

La musica techno incontra gli scorci di Dervio

E’ la nuova rubrica video lanciata su YouTube

DERVIO – I djset diventano “discovery”: dalla Torre di Orezia del castello di Dervio si propaga l’onda quadra dei ragazzi di DYoung4.

Il gruppo di giovani è nato sei anni fa per promuovere la propria cittadina e organizzare eventi. La scorsa estate, a inizio agosto, il festival musicale OndaQuadra aveva portato aria nuova e attirato giovani in riva al Lago, oggi l’intento è continuare a far conoscere la zona, ma il format si trasforma.

È online il primo video musicale della rubrica: più di 40 minuti di musica techno e riprese paesaggistiche dal drone. “I discovery set offrono una nuova prospettiva – spiegano gli organizzatori sul proprio profilo Facebook – si può osservare e ammirare il nostro paese e il nostro lago anche da casa, come in questo momento di quarantena”.