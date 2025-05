Donati 90.000 euro a Villa Monastero per interventi di restauro

La donazione permetterà il restauro dei tappeti delle sale Rossa e Nera e l’acquisto di una nuova opera d’arte

“Siamo molto lieti di partecipare allo sviluppo e alla conservazione delle strutture del territorio”

VARENNA – Groeneveld-Beka Italia e Fondazione Timken hanno donato 90.000 dollari alla Provincia d Lecco per il progetto di restauro e valorizzazione degli arredi delle sale Rossa e Nera di Villa Monastero a Varenna. Gli interventi più prominenti saranno quelli volti a garantire la corretta conservazione del tappeto della Sala Rossa, gravemente degradato e a rischio in quanto mai restaurato e del tappeto della Nera, che non è mai stato esposto a causa delle lacerazioni e dello sporco diffuso e della polvere.

Il progetto, dell’importo di 110.000 dollari, prevede inoltre l’acquisto di apparecchiature funzionali alla corretta umidificazione, di passatoie che permettano il passaggio dei visitatori, interventi conservativi con applicazione di antitarlo e la pulitura di tutti i particolari e preziosi mobili carichi di depositi di polvere. Altri interventi he rientrano nel piano sono quelli di sanificazione di due arazzi fiamminghi del XVII e XVIII secolo e diversi interventi volti a conservare le rare tappezzerie realizzate a rilievo a imitazione del cuoio impresso alle pareti.

La donazione consentirà inoltre di sostenere l’acquisto di un’opera d’arte pittorica raffigurante il ramo orientale del Lago di Como di G. Canella, autore noto in ambito internazionale, ascrivibile alla metà del secolo XIX.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha dichiarato: “Ringrazio Groeneveld-Beka Italia e la Fondazione Timken per questa straordinaria donazione, che ci consentirà di valorizzare ulteriormente Villa Monastero, una delle principali attrattive del territorio per la sua posizione strategica in termini storico-paesaggistico-ambientali e per i differenti servizi forniti dal compendio. Grazie a questa donazione per la prima volta potremo esporre beni mai presentati al pubblico”.

“La Fondazione Timken – commenta il portavoce, nonchè direttore degli stabilimenti italiani della Groeneveld-Beka Italia, Vincenzo Bambini – è lieta di comunicare l’approvazione del progetto proposto dal sottoscritto e dalla Provincia di Lecco per il finanziamento del restauro di alcuni locali e manufatti di Villa Monastero. Il progetto, proposto e portato avanti dalla dottoressa Ranzi e dal suo staff, ha attratto subito l’interesse della Fondazione per il suo importante valore storico e culturale. La Fondazione Timken, pertanto, ha stanziato la cifra di 90.000 dollari che verrà versata nei prossimi mesi per l’esecuzione delle opere.”

“Come avviene ormai da diversi anni – continua Vincenzo Bambini – la Fondazione Timken si è resa disponibile e ha finanziato numerosi interventi sul territorio della provincia lecchese, in cui hanno sede due dei tre stabilimenti del Gruppo Groeneveld-Beka Italia. Sono state restaurate in passato le scuole a Cassago Brianza, nonché eseguite alcune opere a Valmadrera, quali l’orto botanico, la palestra della scuola media e la Rsa. Siamo molto lieti di partecipare allo sviluppo e alla conservazione delle strutture del territorio e la Fondazione è pronta a continuare a sostenerle in futuro. Ringrazio lo staff di Villa Monastero e la Provincia di Lecco per la collaborazione e invio un saluto alla collettività intera”.