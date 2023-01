Dopo due anni Esino si prepara a vivere ‘La notte dei Magi’

Nel giorno dell’Epifania il tradizionale appuntamento

In scena il presepe vivente e la sfilata dei Magi per le vie del paese. Un’occasione per riscoprire usanze, mestieri e cucina

ESINO – Dopo due anni di stop, Esino è pronta a rivivere la tradizione con “La notte dei Magi”: nella giornata dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, abitanti e turisti di ogni età saranno coinvolti nella rappresentazione del presepe vivente. Una messa in scena che, oltre a veicolare un significato storico/religioso, punta a far riscoprire tradizioni, mestieri e cucina della comunità montana, soprattutto grazie a ‘Un gir tra Cres e Psciac’, percorrendo le vie del centro storico di Esino Superiore ed Esino Inferiore, che darà inizio alla manifestazione per le ore 16.00. A seguire, alle ore 17.30, l’apertura del presepe presso il ‘Castello’ della Chiesa Parrocchiale e della Corte di Re Erode presso la Villa delle Marcelline. Sfileranno poi per le vie del paese i Magi, partendo dall’Albergo ‘La Lucciola’. Arrivo dei Magi al presepe previsto per le ore 23.00.