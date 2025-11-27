Dorio. Al via le prime soluzioni per migliorare la sicurezza lungo la SP 72

Viabilità e la sicurezza a Dorio, criticità lungo la Sp72

Installazione di segnali lampeggianti continui

DORIO – Si è svolto in Provincia un incontro dedicato all’approfondimento del tema della viabilità nel territorio di Dorio. Alla riunione hanno partecipato Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia con delega alle infrastrutture, il sindaco Massimo Vergani, il consigliere di opposizione Andrea Bettega e Fabio Valsecchi, dirigente responsabile del settore infrastrutture.

Il confronto ha consentito di esaminare alcune criticità lungo la SP 72, in particolare nei pressi dell’intersezione con via allo Stradone. L’iniziativa che ha portato a questo incontro è nata da una mozione presentata dal consigliere Andrea Bettega durante l’ultimo consiglio comunale.

A seguito delle valutazioni tecniche condivise, è stata individuata una prima soluzione per migliorare la segnalazione e la sicurezza nel tratto più critico dell’incrocio. La proposta prevede l’installazione di segnali lampeggianti continui, con l’obiettivo di rallentare il traffico lungo la SP 72 e garantire il rispetto del limite di 50 km/h previsto per i centri abitati. L’intervento avrà carattere sperimentale e sarà monitorato nel tempo, in modo da valutarne l’efficacia e, se necessario, introdurre eventuali ulteriori miglioramenti.

È stato inoltre previsto di realizzare apposite bande ottiche di rallentamento all’ingresso e all’uscita del centro abitato, al fine di aumentare la vigilanza e l’attenzione degli automobilisti.

Nei prossimi mesi saranno comunicati aggiornamenti sull’avanzamento delle procedure e sui tempi di realizzazione degli interventi programmati. L’incontro ha costituito un momento di collaborazione istituzionale volto a individuare soluzioni condivise per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità nel territorio di Dorio.