Duecento consegne di spese a domicilio: traguardo di solidarietà a Bellano

Spesa a domicilio agli anziani di Bellano, ben 200 le consegne

Dai commercianti ai volontari, una catena di solidarietà contro il virus

BELLANO – All’inizio erano solo sei le richieste ma in una manciata di giorni se ne sono aggiunte tante altre al punto da superare le 20 consegne di spesa ogni giorno agli anziani del paese: è l’iniziativa messa in campo dal Comune di Bellano che ieri, martedì, ha tagliato il traguardo delle 200 consegne in una decina di giorni.

Così la comunità bellanese si sta muovendo per tutelare dal rischio di contrarre il Coronavirus i propri abitanti più fragili, evitandogli di uscire di casa per recuperare i generi di prima necessità.

“E’ una meravigliosa catena di solidarietà quella che si è creata – spiega il sindaco Antonio Rusconi – i negozianti prima di sera preparano i carrelli con le buste della spesa e i volontari le portano agli anziani ne hanno fatto richiesta. Ma non c’è solo questo, ci sono stati tanti gesti di generosità da parte di molti in paese, come i dentisti che hanno deciso di donare le mascherine a volontari e operatori sanitari”.

“Nelle difficoltà di questo periodo- prosegue il sindaco – stiamo riscoprendo tutti un forte senso di comunità che non è nuovo a Bellano, cittadina che si è sempre dimostrata attenta alla solidarietà”.