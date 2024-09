“E… state con noi”, la campagna della Polizia di Stato fa tappa a Colico

Venerdì 6 settembre, in piazza Garibaldi, saranno presenti il Pullman Azzurro e la Lamborghini Huracan

Verrà ricordato anche l’Assistente della Polizia di Stato Francesco Pischedda, della Stradale di Bellano, morto in servizio nel 2017

COLICO – Anche nell’estate 2024 la Polizia di Stato ha accompagnato il viaggio di quanti hanno approfittato della bella stagione per visitare le principali località turistiche italiane.

E’ partita il 21 giugno da San Teodoro in Sardegna e da Reggio Calabria la campagna di sicurezza stradale “E…state con noi”.

La Polizia Stradale, con il coordinamento dei Centri Operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, è stata e sarà ancora presente anche nel mese di settembre sulla viabilità della movida, con numerosi dispositivi di controllo e con un’intensa azione di prossimità per contrastare le condotte di guida rischiose. Sono messe in campo tutte le tecnologie in uso alla Specialità come etilometri e precursori di ultima generazione, street control, police controller. Inoltre, grazie alla collaborazione di Fondazione Ania e di Autostrade per l’Italia, è impiegato anche il laboratorio mobile per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di stupefacenti attraverso analisi di secondo livello.

Contestualmente, per rafforzare l’azione di contrasto alle condotte di guida rischiose, una particolare attenzione viene dedicata anche all’attività di prossimità volta a promuovere la cultura della legalità sensibilizzando l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

La Polizia di Stato raggiungerà il Comune di Colico nella giornata di venerdì 6 settembre 2024, dove, in piazza Garibaldi, sarà presente il Pullman Azzurro, una vera e propria aula scolastica multimediale destinata alla sensibilizzazione, in particolare dei giovani, sul delicato tema della sicurezza stradale. Si ricorderà come nel Comune di Colico, il 6 ottobre 2022, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore, ebbe luogo la cerimonia di intitolazione della passeggiata del lungolago, con lo scoprimento di una targa commemorativa, realizzata da quella Amministrazione comunale, in ricordo dell’Assistente della Polizia di Stato Francesco Pischedda, poliziotto in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Bellano, morto nell’adempimento del dovere e medaglia d’oro al valor civile.

Sarà esposta al pubblico anche la Lamborghini Huracan, con i colori d’istituto della Polizia di Stato, utilizzata per consegna d’urgenza di organi vitali, vettura equipaggiata con le più avanzate dotazioni tecnologiche. Gli operatori della Polizia Stradale divulgheranno una serie di messaggi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, evidenziando i rischi che il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione comporta. Un vero e proprio percorso formativo per la cittadinanza, alla presenza dei mezzi più rappresentativi della Polizia di Stato.